توضيح جديد من الرافدين بشأن سلف الموظفين والمتقاعدين

السومرية نيوز - محليات

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، توضيحاً جديداً بشأن سلف الموظفين والمتقاعدين.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين تصل ٢٥ الى مليون دينار".



وأضاف، أن "التقديم على السلف يكون عن طريق التطبيق الالكتروني الخاص بالمصرف ويتم تعبئة السلفة بواسطة الماستر كارد".