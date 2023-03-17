بغداد.. وزير الصحة يفتتح المرحلة الأولى من إعادة تأهيل مستشفى ابن البلدي

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي افتتح المرحلة الأولى من إعادة تأهيل مستشفى ابن البلدي بمدينة الصدر في بغداد".وأضافت، أن "عملية إعادة التأهيل تضمنت 5 ردهات مع العيادات الاستشارية للمستشفى".