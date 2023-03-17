العراق على موعد جديد مع تساقط الأمطار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن" طقس البلاد ليوم غد السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً في الأقسام الغربية ليلاً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان، أن" طقس يوم الأحد في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة تكون رعدية احياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وتابع، أن" طقس يوم الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".ولفت إلى، أن" الطقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحواً إلى غائم جزئي مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً خاصة في أقسامها الشرقية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً خاصة في الأقسام الشرقية منها، أما درجات الحرارة ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".