النجف.. ركود ملحوظ في الأسواق جراء ارتفاع الأسعار

المواطنون ومع عزوفهم عن التبضع بسبب الوضع الاقتصادي غير المستقر طالبوا برقابة حكومية على الاسواق.وفي كلِ عامٍ تشهد الايام التي تسبق الشهر الفضيل ارتفاعا في الاسعارِ نظرا للاقبال الكبيرِ على التبضع. لكن في هذا العامِ اختلف الامرُ اذ يقول اصحاب المحال ان السبب الرئيس يكمن في ارتفاع سعر صرف الدولار.