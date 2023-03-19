تصل لـ 25 مليوناً.. الرافدين يُحدد مدة تسديد السلف الالكترونية

السومرية نيوز – محليات



حدد مصرف الرافدين، اليوم الاحد، مدة تسديد سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين، فيما أكد انها تبدأ من 5 مليون دينار الى 25 مليوناً.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مدة تسديد السلفة تكون 5 سنوات بواقع 60 شهرا"، لافتا الى أن "السلف تبداً من 5 مليون دينار الى 25 مليوناً".



وأضاف، ان "التقديم على السلفة يكون من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين".