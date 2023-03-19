طقس العراق حتى نهاية الأسبوع: غيوم مصحوبة بالأمطار في مناطق متفرقة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اماكن متفرقة تكون رعدية في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع اقسام البلاد".وأضاف البيان أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً وفي اقسامها الشرقية غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في جميع اقسام البلاد".وتابع أن "طقس يومي الاربعاء والخميس سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اماكن متفرقة تكون رعدية، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع انحاء البلاد".