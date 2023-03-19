Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رشيد: أزمة المياه تمثل خطراً يهدد العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

طريقة ثبوت بداية ونهاية شهر رمضان من الناحية الشرعية

محليات

2023-03-19 | 04:49
طريقة ثبوت بداية ونهاية شهر رمضان من الناحية الشرعية
2,411 مشاهدة

السومرية نيوز - محليات

يستعد العراقيين لشهر رمضان، حيث أوضح المرجع الأعلى السيد علي السيستاني سابقاً، كيفية ثبوت بداية ونهاية شهر رمضان من الناحية الشرعية.

ويثبت وجود الهلال في الافق بأحد طريقين:

1- مضي ثلاثين يوماُ من هلال الشهر السابق، فان الشهر القمري لايزيد على ثلاثين يوماً، فاذا مضى ثلاثون يوماً علم ان الهلال موجود في الافق فيبدأ بذلك الشهر القمري الجديد.

2- رؤية الهلال عند غروب الشمس في اليوم التاسع والعشرين فيحكم بانتهاء ذلك الشهر وبداية الشهر اللاحق.

والمقصود بــ (رؤية الهلال) ما يعم رؤية المكلف نفسه، ورؤية غيره من الناس:

أ – فاذا استهل المكلف فرأى الهلال بعينه ثبت له دخول الشهر الجديد وان لم يره الآخرون، مادام هو متأكداً وواثقاً من رؤيته ولايحتمل وقوعه فريسة الخطأ والوهم.

ب – واذا لم ير الهلال بنفسه ولكن ثبت لديه ان اناساً آخرين قد رأوه بأنفسهم كفاه ذلك في الحكم ببداية الشهر الجديد :

س: وكيف تثبت له رؤية الآخرين ؟

ج: تثبت باحد الطرق التالية:

1- شهادة رجلين عادلين بانهما رأيا الهلال.

وتلغى شهادتهما ولا يؤخذ بها في الحالات الاتية :

أ: حصول العلم أو الاطمئنان باشتباههما في دعوى رؤية الهلال.

ب: اختلافهما فيها على نحو يعني ان ما يخبر احدهما انه قد رآه غير ما يخبر الآخر عن رؤيته، كما اذا ادعى احدهما انه رأى الهلال محدباً الى جهة الارض وادعى الآخر انه رأه محدباً الى جهة الشمال.

ج: وجود شهادة معاكسة لشهادتهما، كما اذا استهل جمع ولم يدع الرؤية الا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في القدرة البصرية وفي معرفة مطلع الهلال مع فرض نقاء الافق عما يحتمل كونه مانعاً عن رؤيتهما.
2- شهادة جمع كثير برؤيته بحيث يحصل التواتر أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان.

3- ثبوت رؤيته عند المرجع الديني اذا اورث الوثوق

والاطمئنان بتحقق الرؤية فعلاً أو بقيام البينة عليها بالمواصفات المتقدمة.

س: واذا شهد اكثر من واحد برؤية الهلال، ولكن التنبؤات العلمية الدقيقة اكدت عدم خروج القمر بعد من المحاق أو اعلنت مراكز الارصاد عدم تيسر رؤيته لهم بالادوات المقربة والرصد المركز، فهل يمنع ذلك من الاخذ بشهادات الشهود ؟

ج: في مثل ذلك لا يحصل –عادة- الوثوق بوجود الهلال على نحو قابل للرؤية فتلغى تلكم الشهادات.

س: ولو كان في ضمن الشهود شاهدان عادلان ؟

ج: يعتمد -حينئذ- على شهادتهما مالم يحصل العلم أو الاطمئنان بخطأهما -كما تقدم-.

س: وهل يكفي في ثبوت الهلال الحسابات الفلكية الدقيقة اذا اكدت ولادته وحصل الاطمئنان بصحتها ؟

ج: لايكفي مالم يحصل الاطمئنان بظهوره على الافق بنحو قابل للرؤية.

س: وهل تكفي رؤيته بواسطة الادوات المقربة اذا لم يمكن رؤيته بالعين المجردة الاعتيادية ؟

ج: لا يكفي.

س: وهل تكفي رؤيته في بلد آخر غير بلد المكلف اذا لم تتيسر رؤيته في بلد المكلف ؟

ج: لايكفي الاّ اذا كانت رؤيته في ذلك البلد مستلزمة لرؤيته في بلد المكلف لولا الموانع من سحاب أو غبار أو جبل أو نحوها.

س: ومتى تكون مستلزمة لذلك ؟

ج: في حالتين :

1- ان يكون بلد الرؤية واقعاً في شمال بلد المكلف أو في جنوبه مع اتحاد افقهما في طلوع الشمس وغروبها.

2- ان يكون بلد الرؤية واقعاً في شرق بلد المكلف مع عدم ابتعادهما في خطوط العرض كثيراً.

س: واذا كان بلد الرؤية واقعاًً في غرب بلد المكلف كما اذا رؤي الهلال في دمشق والمكلف في بغداد ؟

ج: لايثبت به دخول الشهر في بلد المكلف، نعم اذا طال مكثه في بلد الرؤية بأزيد مما يختلف به البلدان في طلوع الشمس وغروبها كشف ذلك عن امكانية رؤيته في بلد المكلف و ان لم ير فيه فعلاً.

س: وهل يمكن ان يستكشف من ارتفاع الهلال عندما يرى لاول مرة أو كونه مطوقاً (1) أو من طول مكثه في الافق لساعة أو ازيد انه ليس ابن ليلة واحدة بل ابن ليلتين ؟

ج: لا، فان اقصى ماتدل عليه الحالات المذكورة هو ان القمر كان قد خرج من المحاق قبل مدة طويلة من غروب الشمس، ولا تدل على انه كان بالامكان رؤيته في غروب الليلة الماضية.

س: واذا حلّت الليلة الثلاثون من شهر شعبان ولم ير الهلال فهل يجوز صوم نهارها ؟

ج: يجوز صومه لا بنية رمضان بل بنية اليوم الاخير من شعبان أو بنية القضاء مثلاً.

س: ولو صامه كذلك ثم تبين انه كان من شهر رمضان؟

ج: اجزأه وكفاه عن صيام اليوم الاول من شهر رمضان.

س: واذا حلّت الليلة الثلاثون من شهر رمضان ولم ير الهلال فهل يجب صيام نهارها ؟

ج: نعم ما لم يتبين في اثناء النهار انه اليوم الاول من شوال فيفطر.

س: ولكن اذا صامه الى الليل ثم تبين انه كان من شهر شوال الا يكون آثماً بصيام يوم العيد ؟

ج: كلا، لانه صامه وهو لا يعلم بدخول شهر شوال.

(1) أي يحيط بالقسم المظلم من القمر خيط رفيع من النور.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
Play
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آذار ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-03-21
Play
نشرة ٢١ آذار ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-03-21
بالمختزل
Play
بالمختزل
وزير التخطيط السابق نوري الدليمي - الحلقة ١٠٠ | 2023
16:50 | 2023-03-20
Play
وزير التخطيط السابق نوري الدليمي - الحلقة ١٠٠ | 2023
16:50 | 2023-03-20
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقي علوش الامير - الحلقة ٨ | الموسم الثاني
15:00 | 2023-03-20
Play
البلوگر العراقي علوش الامير - الحلقة ٨ | الموسم الثاني
15:00 | 2023-03-20
عشرين
Play
عشرين
نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك - الحلقة ٩٤ | 2023
16:50 | 2023-03-19
Play
نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك - الحلقة ٩٤ | 2023
16:50 | 2023-03-19
خط أحمر
Play
خط أحمر
قاما بقتله بعد عملية شراء سيارة - الحلقة ٧٨ | ٢٠٢٣
15:00 | 2023-03-19
Play
قاما بقتله بعد عملية شراء سيارة - الحلقة ٧٨ | ٢٠٢٣
15:00 | 2023-03-19
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٨ الى ٢٤ آذار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-03-18
Play
من ١٨ الى ٢٤ آذار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-03-18
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2023-03-17
Play
الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2023-03-17
Biotic
Play
Biotic
موانع الحمل وتاثيرها على صحة المرأة - الحلقة ٥٣ | 2023
16:50 | 2023-03-16
Play
موانع الحمل وتاثيرها على صحة المرأة - الحلقة ٥٣ | 2023
16:50 | 2023-03-16
بعد التحري
Play
بعد التحري
المستشفيات الحكومية.. طريحة الفراش منذ سنوات وانعاشها امال تطول - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-03-16
Play
المستشفيات الحكومية.. طريحة الفراش منذ سنوات وانعاشها امال تطول - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-03-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
Play
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آذار ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-03-21
Play
نشرة ٢١ آذار ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-03-21
بالمختزل
Play
بالمختزل
وزير التخطيط السابق نوري الدليمي - الحلقة ١٠٠ | 2023
16:50 | 2023-03-20
Play
وزير التخطيط السابق نوري الدليمي - الحلقة ١٠٠ | 2023
16:50 | 2023-03-20
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقي علوش الامير - الحلقة ٨ | الموسم الثاني
15:00 | 2023-03-20
Play
البلوگر العراقي علوش الامير - الحلقة ٨ | الموسم الثاني
15:00 | 2023-03-20
عشرين
Play
عشرين
نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك - الحلقة ٩٤ | 2023
16:50 | 2023-03-19
Play
نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك - الحلقة ٩٤ | 2023
16:50 | 2023-03-19
خط أحمر
Play
خط أحمر
قاما بقتله بعد عملية شراء سيارة - الحلقة ٧٨ | ٢٠٢٣
15:00 | 2023-03-19
Play
قاما بقتله بعد عملية شراء سيارة - الحلقة ٧٨ | ٢٠٢٣
15:00 | 2023-03-19
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٨ الى ٢٤ آذار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-03-18
Play
من ١٨ الى ٢٤ آذار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-03-18
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2023-03-17
Play
الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2023-03-17
Biotic
Play
Biotic
موانع الحمل وتاثيرها على صحة المرأة - الحلقة ٥٣ | 2023
16:50 | 2023-03-16
Play
موانع الحمل وتاثيرها على صحة المرأة - الحلقة ٥٣ | 2023
16:50 | 2023-03-16
بعد التحري
Play
بعد التحري
المستشفيات الحكومية.. طريحة الفراش منذ سنوات وانعاشها امال تطول - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-03-16
Play
المستشفيات الحكومية.. طريحة الفراش منذ سنوات وانعاشها امال تطول - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-03-16
اعلان
لن يتم التصويت
لن يتم التصويت
سيتم التصويت
سيتم التصويت
لن تعقد الجلسة
لن تعقد الجلسة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.