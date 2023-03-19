العراق يُسجل 730 حالة عنف اسري خلال أسبوع

وجاءت حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/3/12 ولغاية 2023/3/18 بحسب بيان ورد لـ السومرية نيوز كالاتي:-واجبات مراكز الشرطة 2351-القبض على مطلقي العيارات النارية 16-احالة متهمين الى المحاكم 190-مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 110-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 6-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 548-مضاهات طبعات الاصابع 40-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 435-عدد طالبي النجدة 751-فض مشاجرات 458-ضبط عجلات مطلوبة 52-تبرع بالدم 11-القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 16- القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 99-طبع لوحات السيارات 3929-اصدار اجازات السوق 25781-اصدار سنوية السيارات 30115