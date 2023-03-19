احباط محاولة تهريب 32 شاحنة مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة المستمرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك حسن حمود العكيلي لكافة اقسام التحري و مكافحة التهريب في المديريات الكمركية، تمكنت الهيئة من ضبط 32 شاحنة من قبل قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية لمخالفتها شروط و ضوابط الاستيراد ".وواضحت ان "تفاصيل المواد المضبوطة هي (مكائن كهربائية مختلفة واجزاء معمل اسمنت و ماكنة لتعبئة الالبان واجهزة طباعة وانابيب نفطية واجهزة فحص وفحم خشبي واطارات سيارات وانابيب بلاستك ومواد غذائية مختلفة ومواد اولية للطباعة وزجاج)".و اشارت الهيئة إلى، ان "توسيع نطاق العمل من قبل اقسام التحري و مكافحة التهريب مستمرة من اجل غلق كافة معابر التهريب و التهرب من دفع الرسوم الكمركية، وان عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك".