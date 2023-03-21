لغم يودي بحياة مدني في واسط



السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمصرع مدني إثر انفجار لغم بمحافظة واسط.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مدنيا لقي مصرعه نتيجة دخوله لمكان محضور بسبب وجود الالغام ضمن ناحية زرباطية بمحافظة واسط وانفجر عليه لغم ارضي".

