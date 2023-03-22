الهيمص يباشر باداء مهام نائب محافظ البنك المركزي الجديد

وذكر المكتب الاعلامي لنائب محافظ البنك المركزي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الهيمص باشر بأداء مهام منصبه الجديد"، معربًا الهميص عن "دعمه الكامل للعمل بروح الفريق وللخطط التي وضعها محافظ البنك المركزي، بهدف الارتقاء بواقع البنك والنهوض به".وأكد الهيمص، بحسب البيان، انه "يسعى لتحمل المسؤولية الموكلة إليه، وأن يكون على قدر هذه المهمة"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي يعد واحداً من أهم مؤسسات الدولة، حيث يلعب دوراً مهماً في خدمة المجتمع".