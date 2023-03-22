الحكم باعدام مجرمين عن جريمة خطف الناشط سجاد العراقي

السومرية نيوز - محليات

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الاربعاء، حكما بالاعدام غيابيا بحق مجرمين اثنين عن جريمة خطف الناشط (سجاد العراقي) في مدينة الناصرية عام 2020.



وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكما بالاعدام بحق مجرمين اثنين قاما بخطف الناشط (سجاد العراقي)".



ولفت إلى أن "الحكم يأتي استنادا لاحكام المادة 421 / ج / من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 منه".