المجلس الوطني للإسكان يعلن إطفاء اقيام الوحدات السكنية لهذه الفئة

وقال المركز الاعلامي للوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز ان "المجلس ناقش خلال الاجتماع عدة فقرات من اهمها، دراسة مدة التسديد لاقيام الوحدات السكنية التي انجزتها الوزارة للفئات المشمولة بخطة التوزيع، إذ وافق المجلس على اطفاء اقيام الوحدات السكنية لجميع فئات الشهداء".واضاف ان "الاجتماع ناقش مدد التسديد لاقيام الوحدات السكنية للفئات المشمولة بخطة التوزيع، إذ حصلت موافقة المجلس على زيادة مدة تسديد الاقساط الشهرية لاقيام الوحدات السكنية وجعلها (35) سنة بدلاً عن (25) مع الابقاء على تحديد مدة تسديد للارامل بـ (50) سنة".