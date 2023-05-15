شُرع بـ2019 ويشوبه الفساد.. وزير العمل يكشف للسومرية مصير مشروع "أكشاك" تشغيل العاطلين

وقال الاسدي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "مشروع الاكشاك ما يزال بين هيئة النزاهة الاتحادية ودائرة الرقابة المالية"، مبينا أن "هناك شبهات فساد تشوب تلك الاكشاك".وأضاف وزير العمل، أن "80% من تلك الاكشاك بُنيت في 15 محافظة، كمجمعات تسويقية"، مشيرا الى أن "مجموع الاكشاك 1500، وكل مجمع يحتوي على 80 -100 كشك بمساحة من 3 بـ5 أمتار، ومجهز بالكهرباء".وأشار الاسدي الى، أن "مجلس الوزراء اتخذ ثلاثة قرارات تتعلق بالاكشاك في عام 2019، القرار الأول تمثل بإعطاء وزارة العمل الموافقة لانشاء الاكشاك بحصة 60 مليار"، لافتا الى أن "القرار الثاني يتمثل بالتنفيذ وآلية التقاعد، اما القرار الثالث تمثل بتسليم الاكشاك الى المحافظات".وأوضح، أن "وزارة العمل لم تسلم الاكشاك حينها؛ بسبب بعض الإشكالات التي تتعلق بالرقابة المالية والنزاهة"، داعيا المحافظين إلى "فتح تلك الاكشاك الى العاطلين عن العمل والمتجاوزين بالبسطات".يذكر أن حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وافقت في العام 2019 على إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على المشار إليهم في الفقرة السابقة خلال مدة ثلاثة أشهر وبتكلفة كلية قدرها (60000000000) ستون مليار دينار على ان يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن (45000) خمسة وأربعين ألف فرصة عمل للمواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.