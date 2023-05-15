شاب يعود للحياة بعد توقف قلبه 20 دقيقة في الديوانية!

وذكر اعلام المستشفى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريقاً طبياً في مستشفى الديوانية التعليمي نجح بإنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر (24) عام بعد ان توقف قلبه لمدة (20) دقيقة نتيجة تعرضه الى حادث سير مميت ادى الى نزف كبير في منطقة الدماغ".وذكر رئيس الفريق الطبي حسين الخالدي الطبيب الاختصاص: "بعد اجراء الفحوصات اللازمة للمريض تبين وجود نزف كبير جداً في الدماغ واثناء إجراء العملية فارق الحياة مرتين ولكن عادت له الحياة مرة أخرى".وأشار الخالدي إلى، "إجراء عمليتين فوق الكبرى للدماغ تكللت بالنجاح حيث استعاد الشاب وعيه وهو بكامل قواه العقلية والجسدية بجهود الفريق الطبي والصحي والتمريضي في المستشفى".