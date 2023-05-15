لعدة فئات.. مصرف حكومي يباشر برفع وجبة جديدة من السلف الإلكترونية

وذكر اعلام المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "باشر برفع وجبة جديدة من السلف الإلكترونية للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والسلف التكميلية والعقود".وحذر الراغبين بالتقديم من "التعامل مع المكاتب الوهمية او من يدعي ارتباطه بالمصرف".وأشار البيان الى، ان "التقديم يكون حصرا من خلال تطبيق مصرف الرشيد".