مستشار الأمن القومي ورئيس ممثلية كردستان يبحثان ملف النازحين في الإقليم

وذكر المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، رئيس ممثلية إقليم كردستان، فارس عيسى عبد الكريم، وجرى خلال اللقاء، بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما استمرار التنسيق الأمني بين المركز والإقليم، والحفاظ على المنجزات الأمنية من خلال سد الثغرات وتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية".وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد ،بحث ملف النازحين في الإقليم، فضلا عن ملف سنجار، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التعاون في المجال الإنساني".