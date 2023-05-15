النزاهة والصحة يؤكدان على إنجاح المنهاج الحكوميِّ ومحاربة الفساد

وذكر بيان للنزاهة، ورد لـ السومرية نيوز، أن حنون استقبل الحسناوي. ودعا خلال اللقاء إلى "ضرورة تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين في الوزارات الخدميَّة التي منها وزارة الصحَّة، لافتاً إلى أنَّ محاربة الفساد وإجراء الإصلاح الإداريّ كفيلٌ بتحقيق رضا المواطنين عمَّا تقدّمه الوزارات، مُنوّهاً بما تقدمه الملاكات الصحيَّة من خدمات، وما بذلته من تضحياتٍ إبان معارك القوات المسلحة ضدَّ التنظيمات الإرهابيَّة، أو ما قدَّمته من تضحياتٍ إبان تفشِّي فايروس كورونا".من جانبه، أكَّد وزير الصحَّة "استعداد وزارته فتح أروقة وملفات الوزارة بما فيها العقود والمُناقصات أمام فرق هيئة النزاهة، مُشــيراً إلى أنَّ آفة الفــساد تمــثل خطراً كبــيراً على مُؤسَّــسات الــدولة، ولا يقلُّ عن خطر الجماعات الإرهابيَّة، مشيداً بالإنجازات المتحققة في عمل هيئة النزاهة، وزيادة وتيرة عملياتها".واتفق الجانبان، وفق البيان، على توثيق التعاون والتنسيق ودعم جهود الأجهزة الرقابيّة، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة وفرقها التفتيشيَّة، والإسهام في تنفيذ البرنامج الحكومي على أتم وجه، وتقديم الخدمات الصحيَّة الفضلى للمرضى، وفتح ملفات العقود التي تحوم حولها شبهات فساد".