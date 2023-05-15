بالوثيقة.. السوداني ينهي تكليف 25 مديراً عاماً

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، أنه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وموافقة رئيس مجلس الوزراء تم إنهاء تكليف 25 مديراً عاماً".أدناه الوثيقة: