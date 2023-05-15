اندلاع حريق في كلية أهلية وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، باندلاع حريق في كلية أهلية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً نشب مساء اليوم في كلية التراث الأهلية".

وأضاف المصدر أن "الحريق التهم بنايتين داخل الكلية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

بدوره، أكد اعلام مديرية الدفاع المدني لـ السومرية نيوز، "نشوب حريق بكلية التراث في بغداد".

وتابع "على الفور توجهت مايقارب 40 سيارة اطفاء لمكان الحادث من اجل اخماده".