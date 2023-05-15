في بغداد.. تظاهرة تطالب بتثبيت محاضرين

شهدت بغداد، تظاهرة تطالب بتثبيت محاضرين في جانب الرصافة من العاصمة.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إنه "تم حرق اطارات بالقرب من محكمة ساحة مظفر في مدينة الصدر من قبل متظاهري محلق الرصافة 3".

وأضاف المصدر أن "مطالب المتظاهرين تثبيت محاضري واداري ملحق الرصافة الثالثة".