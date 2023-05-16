الحكيم يوجه طلبا بشأن المقابر الجماعية في العراق.. "ضرورة تخليدهم"

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "إحصائيات كبيرة أعلنتها الجهات الرسمية عن عدد المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في مختلف إنحاء العراق وبامتداد خارطة الوطن سواء تلك التي تعود لحقبة الديكتاتورية المبادة، وتلك التي تعود لفترة سيطرة داعش الإرهابي على مناطق واسعة من البلاد".وأضاف: "وفي اليوم الوطني للمقابر الجماعية، نشد على يد الجهود التي تواصل البحث عن مزيد من المقابر ونحث على اتباع الإجراءات العلمية المطلوبة للكشف عنها".ودعا رئيس تيار الحكمة، إلى "تخليد ضحايا هذه المجازر المؤلمة وتعريف الأجيال بمدى فداحتها وخطبها الجلل".