بينها الإعدام.. احكام مُختلفة بحق 3 مجرمين بتهمة "اغتصاب أطفال" بالعراق

وأوضح المركز الاعلامي للمجلس، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات البصرة اصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم عن جريمة استدراج طفلة قاصرة واغتصابها ومن ثم قتلها والقاء جثتها في النفايات والتي وقعت بتاريخ 12/ 4/ 2023"، لافتا الى ان "الحكم بحقه يأتي استنادا لأحكام المادة 406 / 1 / أ و ج من قانون العقوبات العراقي".وأضاف أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالإعدام بحق احد المجرمين لقيامه بخطف واغتصاب طفلتين في بغداد"، مبينا أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لأحكام المادة 393 / 1 / 2 – أ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".وأشار البيان الى، أن "محكمة جنايات صلاح الدين اصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مجرم عن جريمة اغتصاب طفل"، لافتا الى أن "الحكم يأتي استنادا لاحكام المادة 396 / 2 من قانون العقوبات".