تصل لـ25 مليوناً.. وجبة سلف جديدة للموظفين والمنتسبين

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم منح وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع التي تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليون دينار عراقي".وأوضح البيان، أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تعلمه بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات لمنحه اياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها"، داعيا المستفيدين من تلك السلفة الى "مراجعة فروع المصرف او منافذ الصرف لاستلام السلفة".