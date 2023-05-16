نقابة المهندسين تؤكد للقضاء على مراعاة التخصصات المطلوبة في لجان الخبراء

وذكر بيان للنقابة ورد لـ السومرية نيوز، أن "المكصوصي، بحث مع زيدان، عدد من المشاكل والمعوقات المتعلقة بالمهندسين بالقطاع العام والخاص".ونقل البيان عن المكصوصي، قوله إن "اللقاء ناقش عدد من القضايا أهمها، اشراك ممثلاً للنقابة في اللجان التحقيقية المشكلة بحق الزملاء العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة، لإيقاف الظلم والغبن الذي يتعرضون له، واعادة النظر بالأجور، ومراعاة التخصصات المطلوبة في لجان الخبراء، وتدقيق اسماء الخبراء ومدى ايفائهم بالتزاماتهم اتجاه النقابة".وأضاف، "طالبنا بتخصيص غرف للخبراء في كل منطقة استئنافية ببغداد والمحافظات، لتسهيل وتسريع إنجاز التقارير الخاصة بهم، مبيناً استعداد النقابة لتحمل كافة التبعات المالية والفنية".من جانبه، عبر زيدان، عن "استعداده لتلبية المطالب التي تقدم بها نقيب المهندسين وبما يضمن إحقاق الحقوق، ورفع الغبن عن الزملاء المهندسين. فيما وعد بدراسة طلب اشراك ممثلا للنقابة باللجان التحقيقية وفق المادة (33) من قانون النقابة".كما استعراض النقيب، وفق البيان، "واقع المكاتب الاستشارية غير المرخصة والمجازة من النقابة، ووعد بمتابعة الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمتجاوزين وحماية المهنة الهندسية وحقوق المهندسين من الدخلاء والطارئين على المهنة".