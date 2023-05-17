زيدان والخطابي يبحثان تنسيق إجراءات بناء مقر رئاسة محكمة استئناف كربلاء

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، وبحث معه تنسيق اجراءات بناء مقر رئاسة محكمة استئناف كربلاء الجديد بتمويل ودعم المحافظة".