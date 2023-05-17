وزير الصحة يصادق على تعيين وجبة جديدة من حملة الشهادات العليا والأوائل

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي صادق على تعيين وجبة جديدة من حملة الشهادات العليا والاوائل المشمولين بقانوني 59 و67 لسنة 2017".للاطلاع على قوائم الاسماء