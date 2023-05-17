ضبط مسؤولين وأعضاء لجان في صلاح الدين اضروا بالمال العام

وذكر بيان للدائرة ورد لـ السومرية نيوز، أن "مكتب تحقيق الهيئة في المحافظات ألف فريقاً للتحري والتقصي عن شبهات فساد ومغالاة في أسعار مشتريات تربية المحافظة".وبينت، أن "الفريق تمكن من ضبط (٦) من المتهمين الموظفين في مديريَّة تربية صلاح الدين، مبينة أن المضبوطين هم كل من رئيس وأعضاء لجنة المشتريات ولجنة اعتدال الأسعار، بينهم مدير قسم العقود في المديريَّة؛ وذلك إثر تهمة المغالاة في أسعار مشتريات تربية المحافظة".وأضافت، أن "المتهمين أقدموا على التوقيع على وصولات شراء فيها مغالاة تقدر بـ(١٦١،٧٤٧،٠٠٠) مائة وواحد وستين مليون دينار، وسبعمائة وسبعة وأربعين ألف دينار عراقي، لافتة إلى أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل جميع مستندات الصرف الخاصة بالموضوع".ونوهت إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المتهمين الست والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي".