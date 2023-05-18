أرقام رسمية جديدة: 6 حالات طلاق كل ساعة في العراق

السومرية نيوز – محليات



أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس 18 مايو/ أيار 2023، بياناً جديداً كشف فيه عن إحصائية لمعدّلات الطلاق والزواج المسجّلة في شهر نيسان الماضي.



وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "خلال شهر نيسان الماضي 2023، تم تسجيل 4.643 حالة طلاق في عموم البلاد، باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث، وهو ما يعني حصول أكثر من 150 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي 6 حالات في الساعة الواحدة".

كما سجلت المحاكم خلال الشهر ذاته 14786 عقد زواج، وصدّقت 1326 عقداً آخر، بحسب البيان.





وارتفعت حالات الطلاق في العراق خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي، حيث وصلت إلى أكثر من 19 ألف حالة طلاق.



وقال نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق حازم الرديني في بيان، اليوم الاثنين (8 أيار 2023)، إن "العراق شهد ارتفاع حالات الطلاق خلال الربع الأول من هذا العام حيث بلغ عددها إلى 19 ألف و19 حالة بمعدل تسع حالات طلاق بالساعة الواحدة وحسب احصاءات مجلس القضاء الأعلى".



وأضاف أن تلك الأرقام هي نفسها التي سجلت خلال العام الماضي وتؤشر نسب عالية وخطيرة في معدلات الطلاق، مؤكداً أن محافظة بغداد جاءت بالمرتبة الأولى بعدد الحالات، والتي بلغت 6609 وبعدها محافظة البصرة بالمرتبة الثانية حيث بلغت عدد الحالات 2429 حالة، وهذا يعني أن المحافظتين تشكلان نصف العدد، علماً أن الإحصائيات تخص 15 محافظة عدا محافظات إقليم كوردستان.