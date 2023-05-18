Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. سماع دوي انفجارات في أوديسا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رويترز عن حملة تطوير بغداد: العراقيون شعروا بتفاؤل حذر والسوداني يريد تجنب الاحتجاج

محليات

2023-05-18 | 04:47
رويترز عن حملة تطوير بغداد: العراقيون شعروا بتفاؤل حذر والسوداني يريد تجنب الاحتجاج
1,224 مشاهدة

السومرية نيوز – ترجمة

نقل تقرير لوكالة رويترز، اليوم الخميس، اراء العراقيين حول المشاريع والخدمات التي يجرها العمل عليها في العاصمة بغداد، فيما قال ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يريد أن يتجنب فكرة الاحتجاج من خلال الذهاب للأشياء التي يمكن أن يشعر بها الناس.

وذكر التقرير الذي ترجمته السومرية نيوز، ان "مشاهد الاعمار ظهرت في جميع أنحاء مدينة الصدر التي يزيد عدد سكانها عن تسعة ملايين، وهي جزء من مساعي الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين الذين سئموا سنوات من الصراع وإهمال الحكومة".

أضاف، ان "خضر عباس (73 عاما) عاش في ضاحية مدينة الصدر المترامية الاطراف ببغداد على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية واضطر للسير على طريق طين وتراب للوصول إلى منزله حيث سيكافح للحصول على المياه العذبة.

وتابع، " الحفارات والجرافات وغيرها من المعدات الثقيلة وصلت ومزقت الأرض لوضع شبكات الصرف الصحي والمياه التي تم بعد ذلك تغطيتها بالطرق المعبدة الجديدة وتصفيفها بأرصفة مرتبة".

ويقول محللون إن السوداني ركز، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والاستقرار النسبي ودعم الفصائل السياسية القوية، على تحقيق مكاسب سريعة لاسترضاء شريحة كبيرة من الشباب نظموا احتجاجات متكررة ضد مؤيديه السياسيين، بحسب التقرير.

وتشمل الدفعة تحسين الطرق والجسور والأرصفة، وإزالة الحواجز الأمنية التي أدت إلى تفاقم حركة المرور، وتنظيف واجهات المباني التي تضررت جراء الحرب، وتجديد الحدائق والمنتزهات التي تعانق نهر دجلة الذي يقسم المدينة.

كما تحسنت إمدادات الكهرباء أيضًا، حيث غابت الانقطاعات اليومية تقريبًا في شهر مايو، عندما تكون عادةً هي القاعدة، على الرغم من أنه من المتوقع أن تعود في الصيف مع ارتفاع الاستهلاك.

في أكثر من عشرين مقابلة، قال العراقيون لرويترز، إنهم شعروا بتفاؤل حذر بشأن المستقبل بسبب التحسن في البنية التحتية والاستقرار الأخير الذي فتح البلاد أمام عدد هائل من السياح، معظمهم من الدول العربية.

وقال كثيرون إن هذه التغييرات كانت أهم ما شهدوه منذ الغزو الأمريكي عام 2003، لكنها ما زالت عاجزة في دولة حققت أكثر من 115 مليار دولار من مبيعات النفط في عام 2022 وتعاني من الفساد المستشري الذي شل الخدمات.

قال المواطن سجاد جياد، إن السوداني "يريد أن يتجنب فكرة الاحتجاج، ولهذا السبب ذهب بجد في الأشياء التي يمكن أن يشعر بها الناس (الآن)، وليس الأشياء التي ستفيدهم في 10 سنوات، وإنه يريد أن يُنظر إليه على أنه الرجل الذي يستطيع أن يفعله في كل العراق، بحسب التقرير.

ومن المشاريع الرئيسية التي سيتم فتحها خلال فترة حكم السوداني إنشاء كورنيش بطول 2.5 كيلومتر (1.5 ميل) على طول الضفة الشرقية لدجلة، على طول حديقة أبو نواس، واحدة من أكبر المساحات الخضراء في بغداد.

تم تزويده بممرات مخصصة للجري وركوب الدراجات ومقاعد وحمامات عامة، وقد استقبل حشودًا من الزوار منذ افتتاحه جزئيًا في وقت سابق من هذا العام.
وقالت امرأة في منتصف الثلاثينيات من عمرها عرفت نفسها باسم أم أحمد فقط: "إنه لأمر جديد ومثير أن تكون قادرًا على اصطحاب ابني في نزهة هنا. اعتقدنا أنه يمكننا القيام بذلك في فرنسا ولكن ليس في العراق أبدًا".

كما قال التقرير انه "من الواضح أن العوائق لا تزال قائمة: النهر (دجلة) نفسه مليء بمياه الصرف الصحي والقمامة، وكلاهما يتم إلقاؤهما دون معالجة.

وقال رئيس بلدية بغداد عمار موسى كاظم، إن الأعمال الحالية ما هي إلا البداية، بتمويل من حوالي 530 مليار دينار (400 مليون دولار)، تم تخصيص المدينة من خلال قانون الغذاء الطارئ لعام 2022 بدلاً من الميزانية، والتي قال إنه يجب إقرارها قريبًا،

وقال كاظم لرويترز، "هذا الدفع لتطوير العاصمة بغداد هو أوسع مشروع من نوعه".

كما طلبت بغداد المساعدة من الخارج.

وزارت عمدة باريس آن هيدالغو العراق الأسبوع الماضي لتوقيع ما وصفته بـ "اتفاقية صداقة" مع المدينة.

وقالت لرويترز إن كلا العمدتين "يعملان لمواجهة تحديات مثل إدارة المياه وتنظيم الخدمات الأساسية للسكان".

*عودة بغداد
هرب الفنان العراقي الكندي إياد الموسوي من بغداد وهو طفل وسط حرب مع إيران في الثمانينيات ولم يعد حتى عام 2019.

في وقت سابق من هذا الشهر، أقام معرضًا ف The Gallery، وهو مركز معارض أنيق في حي الكرادة بالمدينة حيث ينحدر من الأصل.

وقال الموسوي، "أجد أن بغداد تعود"، مشيرا إلى أنه حضر ثمانية معارض افتتاحية في أسبوعين فقط.

وبحسب التقرير، فأن العديد من العراقيين ما زالوا يخشون من أن التحسينات النسبية يمكن أن تمحى بسبب الانقسامات السياسية العنيفة، أو أن المكاسب الاقتصادية المرتبطة بها لن تصل إليهم في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه رسميًا 16٪.

الطفرة العقارية في المدينة - التي يقول المسؤولون إنها تمول جزئيًا عن طريق غسيل الأموال - تتسبب أيضًا في تسعير العديد من السكان المحليين بينما تلتهم المنازل التراثية والمساحات الخضراء، بحسب التقرير.
 
ولقراءة التقرير الاصلي في وكالة رويتزر اضغط هنا.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ميسان.. السوق الكبير - الحلقة ١٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-18
Play
ميسان.. السوق الكبير - الحلقة ١٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-18
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
الكبة البغدادية الأصيلة .. المسكوف وغيرها - حلقة ٤ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-17
Play
الكبة البغدادية الأصيلة .. المسكوف وغيرها - حلقة ٤ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-17
Play
نشرة ١٧ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-17
Morning Live
Play
Morning Live
تشجيع كرة القدم بين التعصب والانتماء - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-17
Play
تشجيع كرة القدم بين التعصب والانتماء - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-17
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
عوائل عراقية تسكن سجن الأحداث - حلقة ٢ | الموسم ٥
17:30 | 2023-05-16
Play
عوائل عراقية تسكن سجن الأحداث - حلقة ٢ | الموسم ٥
17:30 | 2023-05-16
بالمختزل
Play
بالمختزل
لقاء خاص مع نيافة الكردينال لويس روفائيل ساكو - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-16
Play
لقاء خاص مع نيافة الكردينال لويس روفائيل ساكو - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-16
شارع 9
Play
شارع 9
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-05-16
Play
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-05-16
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان يوسف باسم - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-15
Play
الفنان يوسف باسم - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-15
خط أحمر
Play
خط أحمر
القبض على مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-14
Play
القبض على مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-14
عشرين
Play
عشرين
الرعاية.. بين مستحق محروم ومترف ينعمون بالرواتب - الحلقة ٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-14
Play
الرعاية.. بين مستحق محروم ومترف ينعمون بالرواتب - الحلقة ٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-14
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ميسان.. السوق الكبير - الحلقة ١٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-18
Play
ميسان.. السوق الكبير - الحلقة ١٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-18
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
الكبة البغدادية الأصيلة .. المسكوف وغيرها - حلقة ٤ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-17
Play
الكبة البغدادية الأصيلة .. المسكوف وغيرها - حلقة ٤ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-17
Play
نشرة ١٧ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-17
Morning Live
Play
Morning Live
تشجيع كرة القدم بين التعصب والانتماء - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-17
Play
تشجيع كرة القدم بين التعصب والانتماء - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-17
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
عوائل عراقية تسكن سجن الأحداث - حلقة ٢ | الموسم ٥
17:30 | 2023-05-16
Play
عوائل عراقية تسكن سجن الأحداث - حلقة ٢ | الموسم ٥
17:30 | 2023-05-16
بالمختزل
Play
بالمختزل
لقاء خاص مع نيافة الكردينال لويس روفائيل ساكو - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-16
Play
لقاء خاص مع نيافة الكردينال لويس روفائيل ساكو - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-16
شارع 9
Play
شارع 9
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-05-16
Play
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-05-16
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان يوسف باسم - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-15
Play
الفنان يوسف باسم - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-15
خط أحمر
Play
خط أحمر
القبض على مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-14
Play
القبض على مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-14
عشرين
Play
عشرين
الرعاية.. بين مستحق محروم ومترف ينعمون بالرواتب - الحلقة ٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-14
Play
الرعاية.. بين مستحق محروم ومترف ينعمون بالرواتب - الحلقة ٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-14
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.