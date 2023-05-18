المالية تعلن المباشرة بإطلاق تمويلات الرواتب لشهر أيار الحالي

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دائرة المحاسبة باشرت بإطلاق تمويلات الرواتب للشهر الحالي/آيار 2023 اعتباراً من يوم الخميس 2023/5/18، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف".وبحسب البيان، دعت الوزارة كافة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري، مع مراعاة الالتزام بجدول تمويل الرواتب المعتمد.