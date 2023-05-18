مرصد بيئي يعلن نزوح عوائل بالانبار بسبب شحة المياه

أعلن مرصد عراقي بيئي، الخميس، عن نزوح 20 عائلة داخل محافظة الانبار، بسبب شحة المياه في مناطق سكناهم.



وقال مرصد "العراق الاخضر" في بيان صحفي، "تعاني مناطق العكنور والمجر القريبة من بحيرة الحبانية بمحافظة الانبار، من شحة مياه منذ 8 اشهر"، عازيا السبب الى "قلة الإيرادات القادمة من دولة المنبع والنقص الحاد بالخزين المائي الوطني".

واوضح المرصد ان "الشحة اثرت على حياة 13 الف شخص من اهالي المناطق الذين هم من فلاحين وصيادي الاسماك وكسبة"، مبيناً ان "٢٠ عائلة من المعانين من شحة المياه للشرب والغسيل، نزحوا بشكل كامل لمدينة الرمادي".

واضاف المرصد ان "المتبقيين من اهالي المناطق، يشربون الماء عبر سيارات المخصصة لمياه الشرب التي ترسل لهم عبر تبرعات، واما الغسيل فيستخدمون المياه الآسنة"، لافتاً الى ان "الشحة ببحيرة الحبانية ومناطق حولها، زادت من نسبة التلوث بـ ٦ اضعاف الحد الطبيعي وايضا رفعت التبخر بشكل عال جدا".