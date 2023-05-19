العراق والامارات يؤكدان التوصل لتفاهمات كبيرة بمجال استرداد المطلوبين والأموال المهربة

وأكد حنون، خلال لقائه وزير العدل الإماراتي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أن "هيئة النزاهة في العراق تعمل في مسارين، الأول: استرداد الأموال المتحصلة من الفساد، والثاني: تقديم المتورطين للعدالة؛ لينالوا جزاءهم العادل بزجهم خلف القضبان"، بحسب بيان لهيئة النزاهة ورد لـ السومرية نيوز.وأوضح رئيس الهيئة أن "نجاح النزاهة في استرداد عوائد الفساد والإسراع في ذلك يمثل إسهاماً في بناء دولة قويَّة، ويعزز ثقة المواطن بالدولة، معرفاً بـ"المهام المنوطة بصندوق استرداد أموال العراق من جهة، وتلك التي تتولاها دائرة الاسترداد في الهيئة".من جانبه، اشاد وزير العدل الإماراتي بـ"الأجهزة الرقابيَّة في العراق، وسرعة إنجازها الملفات وتسليمها للدول التي يقيم فيها المدانون"، مشيراً إلى أن "الجانب الإماراتي تسلم ملفات الاسترداد وهي قيد الإجراءات البروتوكوليَّة القضائيَّة".وأكد دعمه لأجهزة الدولة العراقيَّة الساعية لمحاصرة ظاهرة الفساد والقضاء عليها، والسعي لمزيد من التعاون في هذا المجال، وهو ما تحقق بعد زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، مشيداً بالعلاقات الاجتماعيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة بين العراق والإمارات، والعمل على توثيقها وتمتينها بما يصب في مصلحة البلدين.، وفق البيان.