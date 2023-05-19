محافظة عراقية تمنع دخول المواشي بسبب تفشي الحمى النزفية

وذكر بيان لمحافظ واسط محمد جميل المياحي، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "نظراً لانتشار مرض الحمى النزفية، ومن أجل حماية المواطنين تقرر منع دخول جميع المواشي الى محافظة واسط من جميع المداخل اعتباراً من هذا اليوم والى إشعار آخر والقيام بحملة منظمة لمصادرة مواشي الجزر العشوائي في الوحدات الإدارية كافة، وتوقيف الأشخاص الذين يقومون بذلك ووفق القانون".وأضاف: "ندعو أبناء المحافظة الكرام الى الابتعاد تماماً عن شراء اللحوم من أماكن الجزر العشوائي مطلقاً، والتعاون مع الفرق الطبية والمباشرة بحملات واسعة لفرق المستشفيات البيطرية وأقسام الثروة الحيوانية في زراعة واسط ، لمتابعة توفر متطلبات الصحة والسلامة في حظائر المواشي لدى مربيها في أماكنها المخصصة".