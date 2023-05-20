6 ملايين عامل في القطاع الخاص وآب المقبل موعد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي أنَّ "هناك أكثر من 6 ملايين عامل في القطاع الخاص، لم يتم تسجيل سوى 10 بالمئة منهم بالضمان الاجتماعي على مدى الأعوام الماضية"، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أنَّ الوزارة سجلت إقبالاً لافتاً من العمال بغية الشمول بالقانون بعد إقراره من قبل مجلس النواب مؤخراً، فضلاً عن ورود عشرات الشكاوى على أصحاب الشركات والمعامل الذين يؤخرون الرواتب، ويرفضون تسجيلهم بالضمان الاجتماعي.وبين العقابي أنَّ سبب عزوف أصحاب العمل والعمال عن التسجيل بالضمان خلال المدة الماضية يكمن بعدم وجود ثقافة وتوعية بالقانون، لذا تمت دعوة وسائل الإعلام للتنبيه بحقوق العمال من خلال النشر والتثقيف، لاسيما للطبقة العمالية لغرض تعزيز وضع الشمول وتحسين وضعهم الاقتصادي وتشجيع العمل بالقطاع الخاص.ونوه بأنَّ التسجيل للعمال للشمول بالضمان مفتوح طيلة أيام الأسبوع، وهناك نوافذ مخصصة في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي مخصصة لهذا الغرض، وكذلك الاستفسار عن جميع التساؤلات من قبلهم.