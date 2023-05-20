هزة ارضية تضرب نينوى

وقالت الهيئة في بيان اطلعت السومرية نيوز عليه، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية مساء هذا اليوم السبت عند الساعة 3.20،55 بالتوقيت المحلي تبعد 14 كم شرق ناحية زمار من محافظة نينوى".وأضافت: "قد بلغت قوتها (3.5) درجة، تم الشعور بها من قبل المواطنين".