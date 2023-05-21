رئيسا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يبحثان تعزيز التعاون بمكافحة الفساد



السومرية نيوز – محليات



بحث رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين الاسدي، اليوم الاحد، مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد.

وذكر ديوان الرقابة المالية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين الاسدي استقبل رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في مقر ديوان الرقابة المالية".



وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد، بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة".