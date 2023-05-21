الداخلية تقرر استثناء المواطنين المشمولين بالحج من الحجز الإلكتروني

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "حسب توجيهات وزير الداخلية، عبد الامير الشمري واشراف المدير العام اللواء رياض جندي الكعبي، تقرر استثناء المواطنين المشمولين بالحج من الحجز الالكتروني في الدوائر العاملة بالجواز الالكتروني".وأضافت: "كما تنسب تخصيص نافذة مختصة باستقبال معاملاتهم لمنح خدمة سامية نعتز بتقديمها لحجاج بيت الله الحرام".