مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر حادث "مأساوي" في كربلاء (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر محلي، اليوم الاحد، بمصرع وإصابة 10 أشخاص إثر حادث سير "مأساوي" في محافظة كربلاء.

وقال المصدر، إن "شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 8 اخرين، إثر حادث سير على طريق قضاء عين تمر غربي محافظة كربلاء".



وأضاف، أن "المتوفين نقلوا إلى الطب العدلي، فيما نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرا الى أن "أغلب الجرحى حالتهم خطرة".