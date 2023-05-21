الكهرباء تعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني عن المنطقة الجنوبية

وذكر بيان للوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بالوقت الذي تجتهد فيه ملاكات الوزارة لتحقيق زيادة في الإنتاج وإعلان جاهزية الوحدات التوليدية بمحطاتها لتواكب استقرار ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين مع ذروة الأحمال الصيفية، إلّا إن امدادات الغاز المورد توقفت عن المنطقة الجنوبية".وأضاف أن "ذلك جاء (لأسباب فنية بحسب الجانب الإيراني)، ما تسبب بتحديد أحمال محطات شط البصرة الغازية، والرميلة الغازية والاستثمارية، والنجف الغازية في مناطق الفرات الأوسط"، مشيراً إلى "خسارة المنظومة ما يقارب الـ 1000 ميغاواط من انتاجها، الامر الذي يؤثر بشكل بسيط في ساعات تجهيز الكهرباء".وأوصى الوزير زياد علي فاضل، وفقاً للبيان "بإجراء تنسيق مكثف وعال مع وزارة النفط لإمكانية تعويض ما فقدته المحطات من غاز لتشغيلها".كما أوصت الوزارة "للمواطنين بضرورة تغليب المصلحة العامة لترشيد استهلاك الطاقة بإطفاء الأجهزة والإنارة (غير الضرورية) ليتمكن العاملين في الوزارة من السيطرة على الأحمال وضغط الكلف التشغيلية لقاء شراء الغاز".