طقس العراق من الشمالِ للجنوبِ: عودة للأمطار وتذبذب بالحرارة حتى نهاية الأسبوع

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة تكون رعدية احياناً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وتابع، أن "طقس يوم الخميس غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن تكون رعدية احياناً في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية ، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".ولفت البيان إلى، أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن تكون رعدية احياناً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".