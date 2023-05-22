بهتافات "كلا كلا للباطل".. رفع صور محمد الصدر بمناسبة ذكرى استشهاده في البرلمان

السومرية نيوز – محليات



رفع عدد من موظفي مجلس النواب التابعين للتيار الصدري، اليوم الاثنين، صوراً للسيد محمد محمد صادق الصدر داخل البرلمان، بمناسبة ذكرى استشهاده.

ورافق رفع الصور، هتافات وشعارات مناهضة، منها "كلا كلا للباطل".

وفي وقت سابق، قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الغاء مراسيم العزاء في ذكرى استشهاد والده السيد محمد الصدر بالنجف الأشرف، فيما وجه بغلق مرقده لمدة خمسة أيام.



وقال الصدر في تسجيل صوتي تابعته السومرية نيوز: "لست ممن ينكر فضل المحبين والمطيعين والمخلصين فأنا لازلت لهم محبا ومخلصا وخادما فهذا ما أدبنا عليه من قبل أباؤنا وأجدادنا (قدس الله اسرارهم) الا انني اخاف عليهم يوما عبوسا قمطريرا، الا انني اخاف عليهم واريد ان يقيهم ربهم شر ذلك اليوم ويلقيهم نظرة وسرورا ولا اريد الا ان ابرئ نفسي وابرئ المخلصين من افعال الشواذ والمفسدين وذوي العقائد المنحرفة ممن يدعون لنا ال الصدر او يدعون بانني الامام المهدي وان ذلك زورا من القول باطلا خطيرا".



وتابع: "فما انا الا مقتدى بن محمد بن محمد صادق بن محمد مهدي بن اسماعيل الصدر وما انا الا خادم لشسعة نعلي الامام المهدي (عج) ولا ادعي ذلك وما كان لي ان ادّعي ذلك او يدّعو لي ذلك اي احد على الاطلاق ولم ادّعي لنفسي قدسية او اجتهادا او زعاما فما انا الا آمر بالمعروف ناه عن المنكر والا فان افضل عقوبة لمثل هؤلاء الشرذمة المنافقين هو حرمان الجميع من اقامة مراسيم العزاء في ذكرى استشهاد السيد الوالد قدسة نفسه الطاهرة لهذا العام".



وأضاف: "ليكون من ال الصدر عموما ومني خصوصا ومن المخلصين لنا ال الصدر اعلانا للبراءة منهم ومن وجودهم بيننا ومن ادعاءاتهم حبنا ال الصدر فانني كأمين عام للمرقد الشريف اوقف جميع مراسم العزاء في النجف الاشرف والغاء الزيارة وغلق مرقد السيد الشهيد لمدة 5 ايام فلا يحضر احد منكم الى النجف الاشرف والزيارة".