تنفيذ أمر قبـض بحق رئيس هيئـة استثمار ذي قار السابق

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ذي قار تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المُحافظة بحقِّ الرئيس السابق لهـيئة استـثمار ذي قار؛ على خـلـفيَّة تهمة الإضرار بالمال العام عبر التلاعب في إصدار إحدى الإجازات الاستثماريَّة".وتابعت الدائرة أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ المُتَّهم تسبَّب بالإضرار العمديّ بالمال العام؛ جرَّاء تلاعبٍ في إصدار إجازةٍ استثماريَّةٍ خاصَّةٍ بإنشاء مجمعٍ تجاريٍّ بقيمة (١،١٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار ومئة مليون دينار"، لافتة إلى أنَّ "إصدار الإجازة كان بناءً على كتابٍ مُزوَّرٍ من الجهة المالكة للعقار".ونوَّهت بـ"تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".