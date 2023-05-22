زيدان يبحث مع نقيب الأطباء ملف مراكز التجميل غير المجازة

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل نقيب الاطباء عقيل شاكر محمود رفقة عدد من اعضاء النقابة".وأضاف أن "الطرفين ناقشا موضوع عمل الاطباء الاجانب ومراكز التجميل غير المجازة وسبل معالجتها قانوناً".