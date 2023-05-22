حريق كبير يلتهم مقهى في البصرة (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



أفاد مراسلنا، اليوم الاثنين، باندلاع حريق في أحد المقاهي بمحافظة البصرة.



وقال مراسلنا، إن "حريقاً اندلع في أحد المقاهي بمنطقة العباسية وسط محافظة البصرة".