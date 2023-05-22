مدرب وطني الصالات السابق ينتقد الآسيوي بسبب إهمال دوري الأبطال

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
36
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
36
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
انطلاق مركبة ناسا الى الفضاء بمشاركة "ريانة وعلي"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456698-638203524191831260.jpeg
مدرب وطني الصالات السابق ينتقد الآسيوي بسبب إهمال دوري الأبطال
محليات
2023-05-22 | 07:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
0 مشاهدة
انتقد مدرب المنتخب الوطني السابق لكرة الصالات هيثم بعيوي، اليوم الاثنين، لجنة الصالات في الاتحاد الآسيوي لعزوفها عن تنظيم دوري الاندية لابطال اسيا لاربع سنوات ماضية.
وقال بعيوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "لجنة الصالات في الاتحاد الآسيوي عطلت دوري أبطال الأندية في القارة منذ عام 2019 بعذر جائحة كورونا واستمرت في تعطيل البطولة رغم زوال الجائحة، وهذا الإهمال يسبب تراجعاً فنياً للعبة في عدد من الدول".
وبين أن "عدد من الأندية المحلية تفكر جلياً بإلغاء لعبة الصالات وذلك لإهمال اللعبة آسيويا واقتصار المنافسات على مستوى المنتخبات وبالتالي تعرضت الأندية لإهمال كبير لا شك انها تؤثر على اندفاع الأندية لتطوير فرقها لأنها فقدت فرصة المنافسة على مستوى الأندية الآسيوية".
وأشار إلى إن "دوري الأبطال للأندية في القارات الأخرى تم إعادة منافساتها باستثناء الاتحاد الآسيوي وبالتالي عدد من الأندية العربية والآسيوية تعيد النظر في فرقها وقد نرى حل هذه اللعبة في عدد من الأندية"، مطالباً الاتحاد الآسيوي بـ"إعادة تنظيم هذه البطولة، كي لا نخسر عدد من الاندية التي ستحل فرقها".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
30.93%
06:49 | 2023-05-21
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
06:49 | 2023-05-21
قاسم سليماني والموساد في لقاء "سري" سابق!.. تعرف على حقيقة الفيديو المتداول
دوليات
26.64%
06:41 | 2023-05-21
قاسم سليماني والموساد في لقاء "سري" سابق!.. تعرف على حقيقة الفيديو المتداول
06:41 | 2023-05-21
على غرار أفلام هوليوود.. إيراني يقتل عراقيين ويرمي جثتيهما
محليات
21.75%
06:18 | 2023-05-22
على غرار أفلام هوليوود.. إيراني يقتل عراقيين ويرمي جثتيهما
06:18 | 2023-05-22
مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر حادث "مأساوي" في كربلاء (فيديو)
محليات
20.68%
05:39 | 2023-05-21
مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر حادث "مأساوي" في كربلاء (فيديو)
05:39 | 2023-05-21
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد.. الصدرية - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-22
ناس وناس
بغداد.. الصدرية - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-22
خط أحمر
٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - الحلقة ٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-21
خط أحمر
٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - الحلقة ٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-21
عشرين
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
عشرين
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-21
Morning Live
العلاج بالأوكسجين المضغوط - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-21
Morning Live
العلاج بالأوكسجين المضغوط - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-21
بالمختزل
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
بالمختزل
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
رحال
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
رحال
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
Biotic
شنو يعني اضطراب الانية؟ - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-19
Biotic
شنو يعني اضطراب الانية؟ - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-19
علناً
معاناة بابل من مشاكل حالت دون النهوض بواقعها - الحلقة ٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-05-18
علناً
معاناة بابل من مشاكل حالت دون النهوض بواقعها - الحلقة ٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-05-18
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد.. الصدرية - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-22
ناس وناس
بغداد.. الصدرية - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-22
خط أحمر
٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - الحلقة ٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-21
خط أحمر
٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - الحلقة ٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-21
عشرين
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
عشرين
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
لقطات
زوجات المستفيدين من الرعاية سياراتهن موديل 2023 | بالمختزل
02:16 | 2023-05-21
لقطات
زوجات المستفيدين من الرعاية سياراتهن موديل 2023 | بالمختزل
02:16 | 2023-05-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-21
Morning Live
العلاج بالأوكسجين المضغوط - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-21
Morning Live
العلاج بالأوكسجين المضغوط - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-21
بالمختزل
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
بالمختزل
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
رحال
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
رحال
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
Biotic
شنو يعني اضطراب الانية؟ - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-19
Biotic
شنو يعني اضطراب الانية؟ - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-19
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تمهد وثيقة الدم لعودة الصدر إلى العملية السياسية؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.