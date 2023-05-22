التربية توضح بشأن اسئلة مادة اللغة العربية للسادس الابتدائي

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بخصوص ما يُثار عن امتحان مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي اليوم، نود ان نبين ان الأسئلة جميعها من المقررات الدراسية وقد حرصت الوزارة على مراعاة مبدأ العمومية والوضوح والالتزام بالمنهج، خصوصاً ان دخول التلاميذ هذا العام كان عامّاً وشاملاً، ولذا فإن الأسئلة تُراعي الفوارق الفردية بين التلاميذ ووضعت من لجان مختصة وهي اختبار للقدرات وفقاً للأنماط العلمية والتعليمية".

وأضاف: "نعرب عن تقديرنا العالي لأولياء الأمور على كل هذا الحرص والمسؤولية في المتابعة ونأمل بأن لا يتم الضغط او التشويش على التلاميذ خلال فترة الامتحانات لإدامة تركيزهم واستمرارهم بأداء الامتحانات بكل مثابرة وحماس، مع امنياتنا بالنجاح الباهر".

وكانت مواقع البحث على شبكة التواصل الاجتماعي "غوغل" قد شهدت بحثا مكثفا من التلاميذ حول مواضيع الانشاء ضمن أسئلة مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي وخصوصا موضوع الانشاء المتعلق بالوطن.