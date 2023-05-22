توجيه جديد يخص امتحانات السادس الابتدائي

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن الجبوري "وجه بقراءة الأسئلة الامتحانية لتلاميذ الصف السادس الابتدائي، استجابة لمناشدات الأهالي الكثيرة، لما يواجهونه من معوقات في تمييز الأسئلة وفروعها".وأكد البيان، أن "الوزارة هي اليد الساندة للنهوض بمستقبل أبنائها والداعمة لتقدمهم".