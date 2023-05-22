التربية تقرر السماح للتلاميذ بأداء الامتحانات دون زي موحد

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "منعاً لإرباك التلاميذ قبل الامتحان وتقديراً للظروف المعيشية للأسرة العراقية، وزير التربية يقرر السماح للتلاميذ بأداء الامتحانات دون التقيد بالزي الموحد، وعدم محاسبة أي تلميذ مخالف للزي، حفاظاً على وضعهم النفسي والحيلولة دون تشتيت انتباههم".وأكد، أن "الوزارة هي العين الحارسة للجميع والسند لهم حتى إكمال مسيرتهم التعليمية دون معوقات".