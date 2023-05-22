مصدر في الرئاسة يؤكد عدم تعرض رشيد لأي حادث

نفى مصدر في مكتب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، تعرض الرئيس لأي حادث.

وقال مصدر في مكتب الرئيس لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يتعرض لأي حادث كما يروج بمواقع التواصل".

وكانت أنباء أفادت عن تعرض طائرة رئيس الجمهورية لمطب هوائي اثناء عودته الى بغداد، اسفر عن إصابته بجرح بسيط.